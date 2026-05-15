Взрывы в Киеве прогремели утром 15 мая, когда враг атаковал столицу ударными БпЛА.

Об этом сообщили в КГВА и мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 15 мая: что известно

В Киеве утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

В КГВА призвали жителей столицы срочно пройти в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони работают силы ПВО.

— На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!” — написал он.

Информация о возможных последствиях взрывов в Киеве сейчас уточняется.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Киеву.

Наибольшим разрушениям подвергся Дарницкий район, где российский удар разрушил подъезд девятиэтажного жилого дома.

По состоянию на утро 15 мая в результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей. Еще 47 человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

