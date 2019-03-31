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Танки Израиля атаковали боевиков в секторе Газа в ответ на обстрел

Израиль обстрелял из танков посты боевиков сектора Газа в ответ на ракетную атаку.

израиль

Израильская армия нанесла удар по постам палестинских боевиков в сектора Газа в ответ на ракетную атаку.

Отмечается, что в Эшкольском областном совете зафиксировали пять пусков ракет по израильской территории.

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Позже Армия обороны Израиля заявила об ответной атаке по позициям ХАМАС в секторе Газа, их обстреляли из танков.

– Танки Армии обороны Израиля только что атаковали несколько позиций террористической организации ХАМАС в секторе Газа в связи с ракетным обстрелом израильской территории, – говорится в сообщении Армии обороны Израиля

Пока ничего не известно о пострадавших и разрушениях.

Напомним, 25 марта ракета большой дальности попала в жилой дом в поселке Мишмерет в Израиле. Ранения получили минимум семь человек.

На следующий день Израиль нанес серию ударов по целям в секторе Газа. Пострадали семь человек.

Источник: Армия обороны Израиля/Twitter

Фото: Армия обороны Израиля 

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