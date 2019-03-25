Ракета большой дальности попала в жилой дом в поселке Мишмерет (Израиль). В результате ранения получили минимум семь человек.

Ракета попала в жилой дом в поселке Мишмерет (Израиль). В результате ранения получили семь человек.

50-летняя женщина получила легкие ожоги и ранения от осколков, трое взрослых получили легкие ранения, а двое детей – легкие ранения.

По данным силовиков, ракету выпустили с территории сектора Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в это время находился с визитом в США.

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– Было осуществлено преступное нападение на государство Израиль, и мы ответим силой. В свете событий в области безопасности я принял решение сократить мой визит в США. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом, после чего немедленно вернусь в Израиль с тем, чтобы руководить нашими ответными действиями, – сказал он.

Напомним, последний раз значительное обострение на Ближнем Востоке наблюдалось в ноябре 2018 года, когда Израиль и сектор Газа обменялись серией авиаударов. Тогда погибли четверо жителей Газы и один израильтянин.

Источник: The Jerusalem Post

Фото: Emmanuel Nahshon/Twitter