PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ракета попала в жилой дом: семь человек ранены из-за обстрела Израиля

Ракета большой дальности попала в жилой дом в поселке Мишмерет (Израиль). В результате ранения получили минимум семь человек.

Ракета попала в жилой дом: семь человек ранены из-за обстрела Израиля

Ракета попала в жилой дом в поселке Мишмерет (Израиль). В результате ранения получили семь человек.

50-летняя женщина получила легкие ожоги и ранения от осколков, трое взрослых получили легкие ранения, а двое детей – легкие ранения.

По данным силовиков, ракету выпустили с территории сектора Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в это время находился с визитом в США.

ЧитайтеНа границе с Израилем палестинцы напали на военных

– Было осуществлено преступное нападение на государство Израиль, и мы ответим силой. В свете событий в области безопасности я принял решение сократить мой визит в США. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом, после чего немедленно вернусь в Израиль с тем, чтобы руководить нашими ответными действиями, – сказал он.

Напомним, последний раз значительное обострение на Ближнем Востоке наблюдалось в ноябре 2018 года, когда Израиль и сектор Газа обменялись серией авиаударов. Тогда погибли четверо жителей Газы и один израильтянин.

Источник: The Jerusalem Post

Фото: Emmanuel Nahshon/Twitter

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США должны признать Голанские высоты территорией Израиля – Трамп
ХАМАС выпустил две ракеты по Тель-Авиву – объявлена тревога
Война с женским лицом: как прекрасный пол служит в армии Израиля
В Киеве поймали главу международного наркокартеля
Израиль на Евровидении 2019 представит Kobi Marimi
В Израиле изобрели полимерную кожу: как ею пользоваться
На границе с Израилем палестинцы напали на военных
Израильский социализм: как живут в Кибуцах и в чем секрет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка