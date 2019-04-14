Группа акционеров Facebook потребовала снять Марка Цукерберга с поста главы совета директоров компании.

Марка Цукерберга хотят снять с поста главы совета директоров Facebook из-за чего потерял 40% оценочной стоимости компании, говорится в заявлении акционеров компании.

Ответственность за эти потери возлагают на Цукерберга, который, по их мнению, единолично управляет компанией.

Акционеры отметили, что он контролирует 51% голосов, хотя ему принадлежит лишь 13% акций.

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Они отметили, что для оптимизации работы необходимо избрать независимого председателя совета директоров Facebook. Цукерберг занимает эту должность с 2012 года и в это же время занимает пост генерального директора.

Среди причин, которые привели к потере стоимости компании называют: вмешательство России в выборы в США, распространение на базе Facebook ложной информации, скандал с Cambridge Analytica.

Собрание, где будет обсуждаться данный вопрос намечено на 30 мая.

К слову, недавно в США обвинили руководство соцсети Facebook в незаконном сборе данных о детях через приложение Messenger Kids.

Источник: Комиссия по ценным бумагам и биржам США