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Красная рыба, хамон и сыр: чем кормят журналистов на нормандском саммите

Главы Украины, России, Франции и Германии встретились в нормандском формате. Во время переговоров для представителей СМИ подготовили фуршет. Чем кормят журналистов на нормандском саммите – читайте в материале Фактов ICTV.

Красная рыба, хамон и сыр: чем кормят журналистов на нормандском саммите

Встреча в нормандском формате проходит 9 декабря в Париже. Главы Украины, России, Франции и Германии уже встретились за столом переговоров.

Пока Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель общаются за закрытыми дверями, у представителей СМИ появился перерыв.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

Организаторы встречи нормандской четверки подготовили для журналистов фуршет. На столах есть сэндвичи с красной рыбой, хамон, мясная нарезка и большое количество сыров.

Красная рыба, хамон и сыр: чем кормят журналистов на нормандском саммите / 4 фотографии

К слову, кроме переговоров в рамках нормандского формата запланирована двухсторонняя встреча лидеров Украины и России. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на первую встречу Путина и Зеленского.

Фото: PavlovskyNews

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