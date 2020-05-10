Правительство Японии отправило посольству Эстонии в Токио посылку с препаратом Авиган — потенциальным лекарством против коронавируса.

— То, что Эстония получит от Японии лекарство Авиган, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его, — сказал глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

Авиган разработан японской фармацевтической компанией Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа.

Во время пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения препарата для исследования и потенциального использования при лечении коронавируса.

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Запросы на получение Авиган направили Японии более 80 стран.

Япония предоставила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. Эстония в ответ должна поделиться с Японией результатами клинических испытаний.

Напомним, 8 апреля стало известно, что правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир Авиган. Относительно эффективности препарата в лечении коронавирусной инфекции Covid-19 сейчас идут клинические исследования.