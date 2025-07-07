Флаг 37 ОБрМП над Дачным Днепропетровской области: военные показали видео

Воины 37 отдельной бригады морской пехоты ВСУ подняли свой флаг над Дачным Днепропетровской области, опровергнув фейк россиян об оккупации населенного пункта.

Украинский флаг над Дачным

Воины 37 отдельной бригады морской пехоты обнародовали видео, как поднимали украинский флаг над Дачным Днепропетровской области.

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Таким образом украинские защитники опровергли фейк россиян об оккупации Дачного.

По словам военных, флаг над Дачным является четким напоминанием, что украинцы здесь, в Дачном, и готовы сражаться до конца.

— Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя, отметили в 37 отдельной бригаде морской пехоты, — говорится в сообщении.

Источник: 37 отдельная бригада морской пехоты

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