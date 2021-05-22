Первые партии гуманитарной помощи прибыли в сектор Газа через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня.

Официальные лица заявили, что для восстановления мирной инфраструктуры может понадобиться несколько лет. По последним данным, в Израиле погибли более 250 человек.

Местным жителям региона начали доставлять нужные лекарства и еду после того, как Израиль снова открыл контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.

20 мая в министерстве жилищного строительства сектора Газа заявили, что 1,8 тыс. единиц жилья непригодны для проживания и 1 тыс. разрушили во время ракетных обстрелов.

Боевые действия в секторе Газа

Боевые действия в Израиле в секторе Газа начались 10 мая. Группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы, военные Израиля начали обстрел в ответ.

По данным министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 250 человек, в частности среди них более сотни женщин и детей. Многие семьи вышли из бомбоубежищ. В стране сняли чрезвычайные ограничения, а все школы должны открыться в воскресенье.

По данным израильской армии, во время конфликта боевики выпустили более 4 300 ракет, из которых 90% были перехвачены средствами ПВО. Однако ракеты все равно проходили, разрушали дома, синагоги и другие здания.

Джо Байден сообщил, что США организуют международную помощь в секторе Газа для восстановления разрушенной инфраструктуры в регионе.

Источник: BBC