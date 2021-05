Извержение вулкана в Конго: стали известны последствия

На востоке Демократической Республики Конго в субботу, 22 мая, началось извержение одного из активнейших вулканов Земли – Ньирагонго.

Несмотря на извержение Ньирагонго, жители Гома успели спаслись бегством.

Местные жители хватали свои пожитки и бежали к границе Руанды.

В городе полностью отключено электроснабжение и телефонная сеть.

По словам местного вулканолога Дарио Тедеско, Гома не подвергался опасности.

Он отметил, что лава текла на восток в направлении границы с Руандой.

Последнее извержение Ньирагонго фиксировалось в 2002 году.

Тогда погибли около 250 человек и еще 120 тысяч человек остались без крова.

Nyiragongo volcano has started erupting. Looming over Goma, it wiped part of the city in 2002. pic.twitter.com/xQUTDhxu9t

— Talent Ahereza (@TalentAhereza) May 22, 2021