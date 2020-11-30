Извержение вулкана в Новой Зеландии: 10 организаций обвинили в смерти 22 людей

Государственная служба охраны труда Новой Зеландии выдвинула обвинения в отношении трех физлиц и 10 организаций, которые не обеспечили безопасность туристов во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года.

За это нарушение грузит штраф в $1,1 млн. Троих руководителей предприятий могут быть оштрафованы на сумму до $211 500.

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Слушания состоятся 15 декабря в окружном суде Окленда.

Извержение вулкана в Новой Зеландии

9 декабря 2019 года произошло извержение вулкана в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд. Тогда на остове пребывали 47 человек.

Власти сразу сообщили о девяти погибших, потом стало известно, что еще один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове по время спецоперации. Позднее еще шесть человек умерли в больницах.