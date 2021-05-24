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Юлія Захарченко |

В СМИ появилась запись разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair

В СМИ появилась запись разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair

В сети появился фрагмент разговора белорусского авиадиспетчера Минска, который вел переговоры с экипажем самолета Ryanair.

Диспетчер сообщил пилоту о якобы минировании самолета, которому вынужденно пришлось приземлиться в Минске, где задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Во время разговора диспетчер акцентировал на том, что самолету нужно приземлиться в Минск в целях безопасности, поскольку он якобы заминирован, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе.

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После вопроса пилота о том, откуда взялось сообщение о минировании, диспетчер сослался на то, что служба безопасности аэропорта получила электронное письмо.

Главный исполняющий директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал это событие воздушным пиратством. Над самолетом пребывал белорусский истребитель, пока он не приземлился в Минск.

Задержание Протасевича

23 марта в Минске был задержан Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, который признан экстремистским на территории Беларуси.

Ранее представители власти Беларуси просили Польшу выдать Протасевича, обвиняемого в массовых протестах в Беларуси. Журналисту на территории страны грозит смертная казнь.

Фото: Pexels

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