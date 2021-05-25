Канада допустила введение новых санкций против Беларуси

Канада не исключает возможного введения санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair, после которой белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил Беларусь за принужденную посадку авиалайнера и арест журналиста и его девушки.
Он заявил, что Оттава изучает вопрос об ужесточении существующих санкций против Беларуси.
— Поведение белорусского режима возмутительно, незаконно и совершенно неприемлемо. Мы осуждаем опасное вмешательство в деятельность гражданской авиации, — подчеркнул Трюдо.
Задержание Протасевича в Минске
23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о ложном минировании авиалайнера.
После приземления белорусские силовики задержали Романа Протасевича и Софию Сапегу, которые ехали с отдыха. Отец журналиста и основателя Nexta уверен, что это была спланированная операция спецслужб.
Уже через двое суток после задержания стало известно, что Софию Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в нескольких преступлениях.
Источник: London South East