Канада допустила введение новых санкций против Беларуси

Канада не исключает возможного введения санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair, после которой белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил Беларусь за принужденную посадку авиалайнера и арест журналиста и его девушки.

Он заявил, что Оттава изучает вопрос об ужесточении существующих санкций против Беларуси.

— Поведение белорусского режима возмутительно, незаконно и совершенно неприемлемо. Мы осуждаем опасное вмешательство в деятельность гражданской авиации, — подчеркнул Трюдо.

Задержание Протасевича в Минске

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о ложном минировании авиалайнера.

После приземления белорусские силовики задержали Романа Протасевича и Софию Сапегу, которые ехали с отдыха. Отец журналиста и основателя Nexta уверен, что это была спланированная операция спецслужб.

Уже через двое суток после задержания стало известно, что Софию Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в нескольких преступлениях.

Источник: London South East