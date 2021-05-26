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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

США не считают РФ причастной к ситуации с самолетом Ryanair в Беларуси

США не считают РФ причастной к ситуации с самолетом Ryanair в Беларуси

США не увидели связи России с посадкой самолета Ryanair в Беларуси и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы не считаем, что дело обстоит таким образом, — заявила Джен Псаки в ответ на вопрос журналиста о причастности России к этому инциденту.

При этом в Вашингтоне отреагировали на эту ситуацию. Президент США Джо Байден охарактеризовал ее как прямое нарушение международных норм.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая в аэропорту Минска принудительно посадили самолет Ryanair, причина — сообщение о минировании.

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На борту судна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.

Подробнее о посадке самолета Ryanair в Минске и задержании Протасевича читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: The White House

Фото: Dreamstime

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