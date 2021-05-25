Санкционная политика ЕС против России исчерпала себя и уже не является эффективной. Европе нужно пересмотреть свои отношения с Москвой.
Такой тезис озвучил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС.
— Политика прогрессивных санкций в отношении замороженной ситуации уже не действует, — отметил Эммануэль Макрон.
По его словам, политика санкций достигла своих пределов.
— Мы находимся в моменте истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг, — добавил он.
Санкции ЕС против России
18 мая Совет ЕС продлил киберсанкции против граждан Российской Федерации.
Ограничительные меры будут действовать до 18 мая 2022 года включительно.
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Источник: Ouest France