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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Европе нужно пересмотреть свои отношения с Россией — Макрон

Еммануель Макрон

Санкционная политика ЕС против России исчерпала себя и уже не является эффективной. Европе нужно пересмотреть свои отношения с Москвой.

Такой тезис озвучил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС.

— Политика прогрессивных санкций в отношении замороженной ситуации уже не действует, — отметил Эммануэль Макрон.

По его словам, политика санкций достигла своих пределов.

— Мы находимся в моменте истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг, — добавил он.

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Источник: Ouest France

Фото: Dreamstime

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