Facebook назвал крупнейших дезинформаторов в мире, на первом месте РФ

Соцсеть Facebook назвала страны, которые являются крупнейшими инициаторами операций по дезинформации в мире. В этот перечень входят Россия, Иран, Мьянма, США и Украина.

Так, Facebook проанализировал так называемое скоординированное неаутентичные поведение за четыре года, и на основе этого сделал отчет.

По данным отчета соцсети, с 2017 года в более чем 50 странах мира выявлено 150 кампаний по дезинформации.

Согласно анализу, РФ — крупнейший поставщик лжи. Так, за четыре года там обнаружили 27 операций по плохому влиянию.

Из них 15 связаны с Агентством интернет-исследований (ИRА), расположенным в Санкт-Петербурге, или с другими организациями, связанными с российским олигархом, который тесно коммуницирует с президентом России Владимиром Путиным, Евгением Пригожиным.

Еще четыре операции были связаны со спецслужбами Кремля и две — с сайтами российских СМИ.

Далее идет Иран, где обнаружили 23 недостоверные сети.

Однако, как отмечают в Facebook, самой масштабной в последние годы кампания влияния остается в России.

В частности, в 2017 году платформа обнаружила крупную операцию по влиянию, во время которой российское Агентство интернет-исследований подвергло 126 млн пользователей политической дезинформации перед выборами.

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В начале 2020 года в Facebook удалили сеть российской военной разведки, преимущественно сосредоточенной в Украине и соседних государствах.

Так, разведка создала фейковых персонажей, которые вели блоги на различных форумах. Некоторые из них выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в определенном регионе.

Также пиком операций по влиянию у Facebook называют период выборов в США в 2020 году.

Тогда различные сети теневых фирм пытались связаться с общественностью, иногда работая на обе стороны внутри страны.

По данным американского издания, глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер объяснял, что сначала такие операции были элитным видом спорта, но теперь это набирает обороты в мире, и такие действия стали изощреннее и дороже.

Центр противодействия дезинформации в Украине

16 марта 2021 года начал работу Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Цель ЦПД — противодействие всем угрозам нацбезопасности в информационной сфере, а также пропаганде и попыткам манипулирования общественным мнением.