С началом 2021 года российская пропаганда касательно событий в Украине активизировалась с новой силой. Речь идет не только о политической арене в Украине, но и ситуации на Донбассе.

Недавно мы увидели фейк “ЛДНР” о смерти мальчика, на которого “сбросили взрывчатку с дрона”. В Украине он вряд ли кого-то удивил, ведь с момента российской агрессии мы наблюдали много удивительных фейков в пропагандистских СМИ.

Однако украинцы также неоднократно видели, насколько легко может “разбиваться” российская пропаганда, если начать проверять информацию.

Факты ICTV рассказывают, изменилась ли работа российской пропаганды и какую она ставит перед собой цель.

Фейки и неразумность

Российская пропаганда в течение последних семи лет часто вспоминает Украину. Уже в который раз на российских каналах рассказывают, что скоро все украинцы “замерзнут зимой из-за нехватки газа”, что “никто нас в Европу не возьмет” и многие другие нелепости.

Однако недавно РФ снова попыталась вернуться к теме Донбасса и “зверств ВСУ”. Россия начала распространять информацию “ДНР” о том, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство в населенном пункте Александровское, в результате чего якобы погиб ребенок.

Пожалуй, ни для кого в Украине не стало новостью, когда министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что эта информация – очередной фейк.

– Коснулись двух новостей. Первая – о смерти ребенка на оккупированном Донбассе, будто бы от удара украинского беспилотника, который сбросил самодельное взрывное устройство. Раздували этот фейк те же российские и прокремлевские СМИ, которые в 2014-м рыдали навзрыд над “распятым мальчиком”, – сказал Ткаченко 6 апреля.

Однако еще до этого на фейковость сообщения указывали две вещи. Первая – отсутствие каких-либо доказательств со стороны боевиков и пропагандистов. Ни фото обломков “самодельного взрывного устройства”, ни имени погибшего, ни места взрыва.

Вторая – пропагандисты в который раз перепутали расположение населенного пункта. В их сообщениях говорится, что Александровское находится рядом с Донецком, но недалеко от оккупированного города есть лишь Александровка. Что указывает на фейковость информации.

За время войны можно вспомнить десятки, если не сотни пропагандистских фейков России. Так, в 2015 году российские СМИ распространяли информацию о гибели 10-летней девочки в результате “обстрелов ВСУ”.

Этот фейк быстро был разоблачен корреспонденткой BBC, которая расспросила российских журналистов на месте происшествия. Они признавались, что на самом деле никакой девочки не было.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, который часто указывает на российскую дезинформацию, у РФ было много проблем с тем, чтобы создать “качественную” пропаганду.

– В апреле-мае 2014 Россия публиковала снимки и видеозаписи, сделанные в Сирии. На них были тела убитых детей, взрывы жилых домов, а также много материалов, которые редактировали в Photoshop. То есть дорисовывали, например, дым над Донецком. Происходила такая манипуляция, – рассказывает эксперт.

В 2017 году после возвращения под контроль Украины двух поселков – Гладосового и Майского, – в РФ начали распространять фейки о том, что их жители якобы требуют освобождения от украинских военных.

Фейк выдавали фамилии восьми человек, которые якобы подписали обращение, а также их почерк. У многих из них дублировался стиль написания букв, что могло свидетельствовать только о том, что подписи были подделаны несколькими лицами.

Вокруг ликвидаций главарей можно было увидеть также много бестолковой информации. Например, после смерти Михаила Толстых, известного как “Гиви”, на российских каналах распространяли информацию о том, что заказчиками ликвидации были “представители украинского истеблишмента Зорян и Шкиряк”.

Эту информацию даже опровергать не пришлось, ведь украинцы, хоть немного знакомые с политической ситуацией в Украине, понимали, что Зорян Шкиряк – это один человек.

Любят пропагандисты и постановочные видео, чем зарекомендовали себя еще во время событий в Грузии в 2008 году. В 2018 году они распространили видео, в котором можно было увидеть якобы штурм СБУ базы украинских добровольцев и их дальнейшее избиение.

Мало того, что символика СБУ была устаревшей, а спецназовцы говорили с акцентом, впоследствии БТР, который можно было увидеть на видео, зафиксировали в оккупированном Донецке.

В съёмках #фейк‘ового видео о разоружении “Правого сектора” (https://t.co/0yUdrFSmRx) скорее всего принимали участие БТРы сапёрной роты #1ак #роа (https://t.co/1WR67ZIGTX). Нужные ракурсы пока найти не получилось, но стиль оформления совпадает в точности https://t.co/MBy1zrrCiX pic.twitter.com/169yCMjzCF — Necro Mancer (@666_mancer) September 11, 2018

Стабильная стратегия

Конечно, за время агрессии РФ против Украины российская пропаганда неоднократно меняла свои подходы. От ничем не подтвержденных сообщений до приглашения различных псевдоэкспертов, которые “подтверждали” нарратив Кремля.

Однако стратегия России в ведении информационной войны оставалась более или менее постоянной. К началу вооруженной агрессии у нее фактически не было своего “лица” пропаганды, однако за 2014-2016 годы она смогла его приобрести.

В комментарии Фактам ICTV руководитель Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности при Минкультуры Любовь Цибульская заявила, что до сих пор пропаганда использует те же методы, что и несколько лет назад.

– Российская пропаганда является чрезвычайно устойчивой, и в этом ее сила – она ​​повторяет одни и те же вещи. И в определенный момент для многих людей отдельные тезисы становятся правдой. Если вам часто говорить одно и то же, то вы усомнитесь и начнете верить в то, что вам сказали, – говорит Цибульская.

По ее словам, отличие наблюдается лишь в том, что в начале вооруженной агрессии против Украины Россия пыталась продвигать идею “русского мира”, но затем изменила основные тезисы, поскольку не нашла значительной поддержки.

В то же время, за последний год пропаганда сосредоточилась не только на Украине, будущем “развале США”, проблемах Европы, но и на новой теме – пандемии коронавируса.

От пренебрежения проблемой и рассказов о том, что коронавирус – это не хуже, чем грипп, до попыток рассказать, насколько все хуже у соседей и европейских стран.

Еще одной важной частью пропаганды стала и вакцина против коронавируса.

Как рассказал директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко, во время пандемии коронавируса цинизм и агрессивность российской пропаганды стали еще более выраженными.

– Россия пыталась воспользоваться пандемией Covid-19 – это, пожалуй, то, что наиболее отчетливо проявилось. Настроения определенной паники, тревожности, недоверия, которые повлекла или усилила пандемия, Россия пыталась максимально использовать в своих интересах. В странах, против которых Россия ведет информационную агрессию, она все эти настроения стремилась максимально усилить, чтобы подорвать доверие общества к правительству. Про Украину распространяли фейки об ужасном состоянии украинских больниц, условий труда врачей, тысячах умерших. При этом использовали фотографии российских больниц, которые выдавали за украинские, – рассказывает Кочевенко.

Однако последние события могут свидетельствовать о том, что сейчас мы видим возвращение пропаганды к старым методам. А именно – 2014-2016 годам, когда мы видели фейки о распятых мальчиках.

Цель пропаганды

Нетрудно найти причину такого разворота – эскалация на востоке Украины, которая наблюдается с начала года.

России нужно снова представить Украину как “варвара”, который даже не думает о том, чтобы выполнять свои обязательства и применяет силу против мирного населения.

И это не ограничивается только оккупированными территориями, где людей пытаются максимально “зомбировать”, а касается международной арены, где рано или поздно РФ будет вспоминать все свои фейки.

– Россия возвращается к методичкам 2014-го года. Попробовав работать более изящно, более глубоко и потерпев поражение на всех фронтах, россияне перешли к примитивной, тотальной пропаганде. Они, прикрывая собственные военные приготовления, обвиняют Украину в подготовке к военной операции, многочисленных военных провокациях. В частности, ситуация с ребенком, который погиб в результате якобы действий украинского дрона, один в один напоминает ситуацию с распятым мальчиком в Славянске, – объясняет директор Международного центра противодействия российской пропаганде.

Сейчас все это подкрепляется и внутренней ситуацией в нашем государстве. В феврале приняли решение о введении санкций против ряда пророссийских политиков и их активов, что точно не понравилось Кремлю.

Поэтому, кроме попыток представить Украину в негативном свете на международной арене, в настоящее время РФ пытается с помощью своей пропаганды расшатать ситуацию в стране.

– Россия меняет пропаганду крайне редко. И мы видим, что с 2015-2016 года она придерживается тактики использования внутренних уязвимостей. В чем у нас есть внутренние слабости, то Россия информационно раскручивает и пытается расколоть наше общество изнутри, – говорит Цибульская.

Однако в последнее время констатируют, что люди все меньше верят российским пропагандистам. Во-первых, потому, что после сотен ложных сюжетов большинство людей за пределами России перестали обращать на них внимание как на источник информации.

Во-вторых, в Украине и мире растет медиаграмотность. То есть люди учатся не только воспринимать информацию, которую получают из СМИ, но и критически анализировать ее.

Кстати, здесь можно вспомнить и события в Беларуси, которая является одним из ключевых союзников России. Ситуация, которая сложилась в стране, дает сигнал всем государствам на постсоветском пространстве, что реальной помощи от РФ не стоит ждать.

Да, Лукашенко смог сохранить власть, но это наделало больше вреда. То есть российские методы контроля после этого должны становиться все более и более непопулярными, а пропаганда РФ восприниматься более критично.

Конечно, когда информацию воспринимают критически и постоянно проверяют, то пропаганда не будет столь эффективной. Если любой человек может открыть Twitter и перевести заявление какого-то иностранного дипломата, которое изменили в медиа, чтобы оно соответствовало их повестке дня, то шансы “зомбирования” сильно снижаются.

Именно в социальных сетях часто разоблачают ложь российских пропагандистов, поэтому Россия пытается сделать все, чтобы ограничить к ним доступ.

Мы уже видим попытки оштрафовать Twitter, Youtube и другие сети с большим влиянием на общество. Конечно, если это удастся, то пропаганда только укрепит свои позиции в России, но на международной арене ничего не изменится.

По мнению Кочевенко, РФ и в дальнейшем будет рассчитывать на то, чтобы пошатнуть ситуацию в отдельных странах. Если будет повод, то Россия будет бросать ресурсы для того, чтобы “раздуть” тему и дестабилизировать ситуацию. А в дальнейшем использовать ее в свою пользу.

Узнать и противодействовать

Ввиду стремлений РФ дестабилизировать ситуацию во многих странах, всем государствам нужно быть готовым к тому, чтобы противодействовать дезинформации.

Касается это не только правительств, но и их граждан. Особенно в нашем государстве, ведь мы много лет находимся под “прицельным огнем” российской пропаганды.

В частности, можно обращать внимание на темы, которые Россия поднимает относительно Украины, ведь зачастую они несут пропагандистские месседжи.

– Нарратив России имеет разный вид в зависимости от канала (информации, – Ред.) и аудитории. Если подытожить, то мы получим лишь несколько основных нарративов. Основные – что в Украине идет гражданская война, страной руководит фашистское меньшинство, об исторически российском Крыме, о внешнем управлении и о том, что Украина – недогосударство (на английском – Failed state), – объясняет Цибульская.

Кроме того, эти месседжи иногда дублируют отдельные украинские СМИ, поэтому за этим также стоит следить. Если нарратив о том, что Украина находится под внешним контролем, повторяют украинские издания, это не значит, что он автоматически становится правдой.

Сейчас Украина работает в направлении противодействия российской дезинформации не только извне, но и внутри страны.

Да, медиаграмотность украинцев растет с каждым годом и закрытие нескольких каналов, которые транслировали пророссийские месседжи в Украине, должно лишь положительно на нее повлиять.

По мнению директора Международного центра противодействия российской пропаганде, это очень важный, хотя и несколько банальный фактор. Но, кроме него, он выделяет еще две возможности для борьбы с дезинформацией.

– Первое – это международная коалиция. Россия ведет информационную агрессию не только против Украины… Оперативный обмен информацией, совместные действия в информационном пространстве, проведение совместных просветительских, информационных кампаний будут очень эффективными. Второе – активное привлечение гражданского общества. Россия не способна этого делать, она не имеет собственного гражданского общества. А те его зародыши, которые там сейчас есть – резко антикремлевские. Она не может на них опираться, – говорит Кочевенко.

Несмотря на то, что Россия возвращается к наиболее варварским методам дезинформации, Украине и всему миру стоит оставаться настороже.

Достаточно один раз пропустить мимо себя фейковый месседж для того, чтобы он всколыхнул общество и привел к страшным последствиям.

Во время обострения на Донбассе особенно важно по несколько раз проверять всю полученную информацию, особенно если она поступает из России. Даже такую ​​абсурдную, как гибель мальчика по “вине украинских военных”.