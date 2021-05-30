В море на востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер, на борту которого было около 200 человек.

По предварительным данным, пожар мог начаться в машинном отделении корабля. Лайнер направлялся из острова Тернате в провинцию Северное Малуку.

Согласно кадрам, которые попали в сеть, судно охватило густым черным дымом. Многие пассажиры в спасательных жилетах прыгали прямо из корабля.

К счастью, почти 200 человек, пребывавших на борту, успешно эвакуировали с горящего пассажирского лайнера. Среди них было также 22 члена экипажа.

Всех спасенных людей доставили в поселок, расположенный неподалеку. По неофициальным данным, пострадавших нет.

Перевернутое судно в Нигерии

В Нигерии перевернулось судно, на борту которого было около 160 пассажиров. Лайнер раскололся и полностью затонул в реке Нигер.

Из-за несчастного случая около 140 человек пропали без вести, также один человек погиб. Однако спасатели смогли успешно эвакуировать 22 людей.