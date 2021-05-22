В городе Константиновка Донецкой области произошел пожар в квартире частного жилого дома на двух хозяев.

Это произошло на Волгоградской улице. При проведении разведки пожара звеном газодымозащитной службы в комнате на полу обнаружили тело женщины.

Пожарным удалось локализовать пожар ночью 22 мая в 00.19, а огонь полностью ликвидировали в 00.33. Причины пожара устанавливают специалисты.

К ликвидации пожара привлекли 10 спасателей из личного состава ДСНС и две единицы техники.

Пожар в Киеве

Утром 22 мая произошел пожар в Киеве. Огонь разгорелся на 10-м этаже 10-этажного административного здания Эпицентра.

Площадь пожара достигала около 200 кв. м. Ликвидация огня осложнилась высокой температурой и плотным задымлением, однако пожарным удалось окончательно ликвидировать пожар.