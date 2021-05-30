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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В КНДР детей-сирот отправили бесплатно работать в шахты и на поля

В КНДР детей-сирот отправили бесплатно работать в шахты и на поля

Несовершеннолетние воспитанники интернатов для детей-сирот отправились бесплатно работать на тяжелое производство, в частности, в шахты и сельскохозяйственные предприятия.

— Молодые люди из провинций Хамгьонг-Намдо, Северная Хванхэ и Джаганг согласились работать в больших секторах социалистического строительства на фоне лояльности и революционного духа, которые растут среди молодежи в КНДР в ответ на идеи и дух 8 съезда партии и 10 съезда молодежной лиги, — передает информационное агентство KCNA.

Провластные СМИ пишут, что дети приняли это решение самостоятельно и добровольно в знак благодарности власти и Трудовой партии КНДР за проявленную заботу.

— Более 700 выпускников средних школ для детей-сирот и старших средних школ провинции Северная Хванхэ, которые выросли счастливо, учась вволю под опекой материнской партии, согласились работать в тяжелых отраслях, — отчитались СМИ КНДР.

Дети будут работать на фруктовых и рыбных фермах, угольных шахтах и ​​лесном хозяйстве. Сирот также доставят на строительство электростанции в Танчон и на металлургический комбинат в провинции Хванхэ.

Торжественно провели на стройки социализма детей из двух интернатов на Восточном и Западном побережье

Источник: NK News.

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