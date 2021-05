В КНДР детей-сирот отправили бесплатно работать в шахты и на поля

Несовершеннолетние воспитанники интернатов для детей-сирот отправились бесплатно работать на тяжелое производство, в частности, в шахты и сельскохозяйственные предприятия.

Провластные СМИ пишут, что дети приняли это решение самостоятельно и добровольно в знак благодарности власти и Трудовой партии КНДР за проявленную заботу.

NEW: North Korea is claiming its children have “volunteered” to work in coal mines:

-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are “repaying” the party’s love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6

— NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021