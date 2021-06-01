Лукашенко просит Путина открыть авиамаршрут в Крым через Россию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть авиамаршрут в Крым через Россию.

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Лукашенко сказал, что в Крыму расположен санаторий в Мисхоре, в который всегда ездили на отдых белорусы и, по словам самопровозглашенного президента, чтобы не обострять ситуацию, делали это через территорию Украины.

Теперь, когда Украина и ряд других государств закрыли небо для белорусских самолетов, попасть на временно оккупированный полуостров привычным путем не удастся.

— Я Путину сказал: Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу мы полетим: туда тоже не пускают, — отметил Лукашенко.

Об этом Лукашенко сказал во время совещания 1 июня и добавил, что абсолютно не переживает за политическую сторону вопроса и считает, что с него взятки гладки.

Беларусь и Россия

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в возможном союзе Беларуси и Российской Федерации кроется реальная опасность для Украины.

Зеленский отметил, что в случае объединения оборонных сил этих государств, они смогут оказывать на других реальное давление.

Источник: Белта