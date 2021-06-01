Володимир Зеленський розповів у чому полягає загроза союзної держави Росії та Білорусі для України.

За словами президента, у разі об’єднання та оборонного співробітництва така держава може чинити серйозний тиск.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung та назвав це справжньою небезпекою для України.

– Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія знаходиться під командуванням білоруського режиму. Але ми дивимося, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями між собою, – наголосив Зеленський.

Інтерв’ю Зеленського

У інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung очільник держави також запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.

Зеленський також запропонував об’єднати його із нормандським форматом, адже у ньому не обговорюється питання Криму та будівництво Північного потоку-2.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung