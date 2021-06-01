В Праге суд заочно приговорил к 20 годам заключения 32-летнего чеха Мартина Кантора, который участвовал в войне на Донбассе на стороне российских наемников.

Его признали виновным в совершении теракта и участия в террористической организации.

Осужденный Мартин Кантор в 2015 году вылетел из Праги и через Ростов на Дону добрался в Украину.

На Донбассе он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой “ЛНР” и был снайпером.

Установлено, что Кантор принимал участие в установлении мин и гранатометов в районе линии разграничения.

На суде друзья и свидетели рассказали, что мужчина неоднократно говорил о своем желании воевать на стороне российских боевиков, а также писал им о своих достижениях.

Осудила Мартина Кантора заочно, ведь он не вернулся из Украины в Чехию, а его местонахождение неизвестно.

Задержание вражеского разведчика

10 мая СБУ сообщила о задержании шпиона “ДНР”, который пытался украсть информацию о расположении и боеготовности Вооруженных сил Украины.

У задержанного изъяли военный билет “ДНР” и удостоверение так называемой “общественной организации ветеранов Новороссии”.

Источник: Novinky