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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

В Чехии к 20 годам тюрьмы приговорили российского наемника, который воевал на Донбассе

найманці РФ (

В Праге суд заочно приговорил к 20 годам заключения 32-летнего чеха Мартина Кантора, который участвовал в войне на Донбассе на стороне российских наемников.

Его признали виновным в совершении теракта и участия в террористической организации.

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Осужденный Мартин Кантор в 2015 году вылетел из Праги и через Ростов на Дону добрался в Украину.

На Донбассе он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой “ЛНР” и был снайпером.

Установлено, что Кантор принимал участие в установлении мин и гранатометов в районе линии разграничения.

На суде друзья и свидетели рассказали, что мужчина неоднократно говорил о своем желании воевать на стороне российских боевиков, а также писал им о своих достижениях.

Осудила Мартина Кантора заочно, ведь он не вернулся из Украины в Чехию, а его местонахождение неизвестно.

Задержание вражеского разведчика

10 мая СБУ сообщила о задержании шпиона “ДНР”, который пытался украсть информацию о расположении и боеготовности Вооруженных сил Украины.

У задержанного изъяли военный билет “ДНР” и удостоверение так называемой “общественной организации ветеранов Новороссии”.

Источник: Novinky

Фото: Depositphotos

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