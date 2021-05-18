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Максим Зайченко |

Дежурил на блокпосту “ДНР”: в рядах ВСУ разоблачили экс-боевика

Дежурил на блокпосту “ДНР”: в рядах ВСУ разоблачили экс-боевика

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего боевика в подразделении Вооруженных сил Украины в районе операции Объединенных сил. Он устроился на работу в украинскую армию по поддельным документам.

Мужчина в 2014 году находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области в составе незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР с оружием в руках. Он осуществлял досмотр и проверку документов.

— Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области, — сообщили в СБУ.

В ходе обысков у него изъяли незарегистрированный травматический пистолет и пророссийскую символику.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Задержание террористов “ДНР”

В конце апреля харьковские пограничники задержали мужчину и женщину, которые были членами так называемой ДНР.

Они пытались въехать в Украину через территорию России.

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