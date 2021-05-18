Служба безопасности Украины разоблачила бывшего боевика в подразделении Вооруженных сил Украины в районе операции Объединенных сил. Он устроился на работу в украинскую армию по поддельным документам.
Мужчина в 2014 году находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области в составе незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР с оружием в руках. Он осуществлял досмотр и проверку документов.
— Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области, — сообщили в СБУ.
В ходе обысков у него изъяли незарегистрированный травматический пистолет и пророссийскую символику.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.
Задержание террористов “ДНР”
В конце апреля харьковские пограничники задержали мужчину и женщину, которые были членами так называемой ДНР.
Они пытались въехать в Украину через территорию России.