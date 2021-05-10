Служба безпеки України затримала розвідника “ДНР” неподалік від лінії розмежування, який намагався отримати інформацію про розташування позицій ЗСУ та їх озброєння.

Слідчі встановили, що учасник незаконних збройних формувань РФ проходив службу у рядах бойовиків з 2016 року та брав участь у обстрілах українських позицій.

Також оперативники СБУ виявили у затриманого військовий квиток “ДНР”, а також посвідчення так званої “Громадської організації ветеранів Новоросії”.

На попередньому опитуванні розвідник визнав свою причетність до незаконних збройних формувань.

Наразі йому оголосили підозру за ч.1 ст .258-3 про створення терористичної групи чи терористичної організації.

Вербування місцевого населення

На Донбасі бойовики активно вербують мирне населення на військову службу до незаконних збройних формувань, повідомляє розвідка Міноборони.

У Донецькій та Луганській областях бойовики створили “військові комісаріати”, які мають уточнити списки та наявність осіб, що призиватимуться примусово.