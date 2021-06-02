В Беларуси сообщили о состоянии Латыпова после попытки самоубийства в зале суда

Политзаключенный и оппозиционер Степан Латыпов, который во время судебного заседания в Беларуси пытался перерезать горло, пришел в себя после операции. Сейчас состояние его здоровья стабильное.

Об этом сообщили в белорусском министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в настоящее время состояние пациента стабильное, ситуаций, которые бы угрожали жизни, нет.

В больнице Степану сделали все необходимые медицинские процедуры, в частности обработку раны на шее.

Во время вчерашней операции в 41-летнего мужчины не обнаружили повреждений жизненно важных органов.

Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года. Его обвиняют по делу о массовых беспорядках.

Вчера он пытался покончить жизнь самоубийством в зале суда, воткнув себе ручку в горло.

Как сообщал отец Степана, с 11 апреля сына удерживали в ШИЗО (Штрафной изолятор, — Ред.) с людьми с психическими расстройствами.

Латыпова обвиняют по трем статьям УК Беларуси — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1, 2 ст. 342), сопротивление милиции (ч. 2 ст. 363) и мошенничество (ч. 4 ст. 209).

Источник: Tut.by