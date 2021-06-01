У Білорусі політв’язень Латипов намагався перерізати собі горло під час суду

Сьогодні, 1 червня, у Білорусі політв’язень Степан Латипов, обвинувачений у справі про масові заворушення, намагався покінчити життя самогубством у залі суду.

Як повідомляє Вясна, чоловік встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і встромив собі ручку в горло.

Таким чином він хотів перерізати собі горло під час суду.

Напередодні Латипов сказав, що ГУБОЗіК (Головне управління у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, Ред.) пообіцяло, що якщо він не визнає вину, то будуть кримінальні справи проти його рідних і сусідів.

Всіх, хто був присутній в залі суду, вигнали. На місце події приїхали медики.

Як повідомила Nexta, тепер Латипова вводитимуть в штучну кому.

За словами батька Степана, з 11 квітня його сина утримували в ШІЗО (Штрафний ізолятор, – Ред.) з людьми з психічними розладами.

Хто такий Степан Латипов

Степана Латипова затримали 15 вересня 2020 року, коли з іншими місцевими жителями стояв на охороні Мура з діджеями Змін, який комунальники регулярно знищували.

Так, силовики стали розганяти всіх присутніх. Натомість Латипов вимагав від них представитися. Внаслідок чого чоловіка жорстко затримали, і майже одразу в його квартирі провели обшук.

Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі – організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок (ч. 1, 2 ст. 342), опір міліції (ч. 2 ст. 363) і шахрайство (ч. 4 ст. 209).

В’язниця за прямий ефір

Нещодавно в Мінську засудили до двох років в’язниці журналістів польського телеканалу Белсат за прямий ефір акції протесту.

За версією слідства, жінки нібито через озвучену інформацію на так званих деструктивних акаунтах в соцмережах зібрали людей на мітинг.

Джерело: Вясна, Nexta