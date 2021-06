Госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер скептически оценивает недавние действия Венгрии относительно наложения вето на ряд законопроектов.

Чиновник предложил ЕС провести реформу, что позволит принимать те или иные законы большинством.

Бергер считает, что Будапешт пересек границу, заблокировав намерения ЕС выступить против Китая касательно Гонконга.

Это уже второй раз за последние две недели, когда венгерские парламентарии были единственными в ЕС, кто отказался присоединиться к остальным 26 стран-членов Союза. Предварительное решение касалось призыва к прекращению огня во время недавнего конфликта Израиля и Палестины.

Сейчас одного голоса против достаточно, чтобы заблокировать ту или иную инициативу в сфере безопасности. Поэтому Бергер хочет это изменить.

В Twitter он написал, что общая внешняя политика и политика безопасности ЕС не сработала бы, если бы было так легко блокировать общие инициативы.

Hungary again blocked an EU-Statement on #Hongkong. Three weeks ago it was on Middle East. Common Foreign and Security Policy #CFSP cannot work on the basis of a blocking policy. We need a serious debate on ways to manage dissent, including qualified majority voting. @eu_eeas

— Miguel Berger (@MiguelBergerAA) June 4, 2021