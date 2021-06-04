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Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

Из-за вето от Венгрии: в ЕС могут изменить систему голосования

Прапори ЄС

Госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер скептически оценивает недавние действия Венгрии относительно наложения вето на ряд законопроектов.

Чиновник предложил ЕС провести реформу, что позволит принимать те или иные законы большинством.

Бергер считает, что Будапешт пересек границу, заблокировав намерения ЕС выступить против Китая касательно Гонконга.

Это уже второй раз за последние две недели, когда венгерские парламентарии были единственными в ЕС, кто отказался присоединиться к остальным 26 стран-членов Союза. Предварительное решение касалось призыва к прекращению огня во время недавнего конфликта Израиля и Палестины.

Время перемен

Сейчас одного голоса против достаточно, чтобы заблокировать ту или иную инициативу в сфере безопасности. Поэтому Бергер хочет это изменить.

В Twitter он написал, что общая внешняя политика и политика безопасности ЕС не сработала бы, если бы было так легко блокировать общие инициативы.

— Венгрия снова заблокировала заявление ЕС по Гонконгу. Три недели назад это касалось Ближнего Востока. Нам нужны серьезные дебаты о путях борьбы с инакомыслием, включая голосования квалифицированным большинством, — заявил он.

Напряженные отношения Венгрии с ЕС

Венгрия и ЕС определенное время конфликтовали, особенно в отношении демократических вопросов.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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