В Мексике зафиксирован первый случай мукормикоза у 34-летнего мужчины, у которого 10 мая диагностировали коронавирус.
Грегорио Авенданьо также болеет диабетом, но коронавирусную болезнь, по словам родственников, он перенес нормально и вскоре вышел на работу.
26 мая состояние мужчины резко ухудшилось, он перестал есть, а через три дня попал в больницу с параличом лицевого нерва.
1 июня у пациента отняло речь, поэтому сейчас врачи готовятся удалить ему левый глаз, так как есть опасность, что инфекция попадет в мозг и приведет к смерти.
????Detectan caso de hongo negro en #Edomex; el viacrucis de Gregorio para recibir atención… pic.twitter.com/V7WP7bv7Fc
— Canal 29 (@canal29nld) June 3, 2021
Мукормикоз и коронавирус
Мукормикоз или “черная плесень” или “черный грибок” — это редкое инфекционное заболевание, которое вызывает мукоровая плесень.
Мукормикоз поражает носовые пазухи, глаза, мозг и легкие и выглядит как черные пятна на коже.
Во время пандемии коронавируса, редкая болезнь начала распространяться по Индии.
Сейчас уже зафиксированы первые случаи в Пакистане и соседней России, поэтому может ли “черный грибок” добраться до Украины, читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: El Universal