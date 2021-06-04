В Мексике зафиксирован первый случай мукормикоза у 34-летнего мужчины, у которого 10 мая диагностировали коронавирус.

Грегорио Авенданьо также болеет диабетом, но коронавирусную болезнь, по словам родственников, он перенес нормально и вскоре вышел на работу.

26 мая состояние мужчины резко ухудшилось, он перестал есть, а через три дня попал в больницу с параличом лицевого нерва.

1 июня у пациента отняло речь, поэтому сейчас врачи готовятся удалить ему левый глаз, так как есть опасность, что инфекция попадет в мозг и приведет к смерти.

????Detectan caso de hongo negro en #Edomex; el viacrucis de Gregorio para recibir atención… pic.twitter.com/V7WP7bv7Fc — Canal 29 (@canal29nld) June 3, 2021

Мукормикоз и коронавирус

Мукормикоз или “черная плесень” или “черный грибок” — это редкое инфекционное заболевание, которое вызывает мукоровая плесень.

Мукормикоз поражает носовые пазухи, глаза, мозг и легкие и выглядит как черные пятна на коже.

Во время пандемии коронавируса, редкая болезнь начала распространяться по Индии.

Сейчас уже зафиксированы первые случаи в Пакистане и соседней России, поэтому может ли “черный грибок” добраться до Украины, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: El Universal