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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Вдвое быстрее, чем считалось: ученые измерили скорость таяния льда в Арктике

Арктика

Таяние льда в Арктике происходит в два раза быстрее, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли исследователи Британского университетского колледжа Лондона, которые использовали новую, более точную технологию измерения толщины ледового покрова.

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По результатам исследования, в прибрежных районах лед становится тоньше на 70-100% быстрее, чем считалось ранее.

В предыдущие разы толщину льда оценивали путем измерения высоты льда, который выступает над водой.

На этот раз ученые использовали спутник, с помощью которого определили время, за которое радиолокационные волны отражаются от поверхности льда.

Также ученые усовершенствовали точность исследования новой моделью снега, которая учитывает его глубину, плотность, а также базируется на температуре воздуха и данных о движении льда.

Крупнейший в мире айсберг

В мае от Антарктики откололся самый большой в мире айсберг, площадь которого составляет 4 320 кв. км, сообщает Европейское космическое агентство.

Айсбергу уже дали название А76 и определили, что его площадь равна пяти Киевам или Майорке.

Фото: Dreamstime

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