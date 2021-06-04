Таяние льда в Арктике происходит в два раза быстрее, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли исследователи Британского университетского колледжа Лондона, которые использовали новую, более точную технологию измерения толщины ледового покрова.

По результатам исследования, в прибрежных районах лед становится тоньше на 70-100% быстрее, чем считалось ранее.

В предыдущие разы толщину льда оценивали путем измерения высоты льда, который выступает над водой.

На этот раз ученые использовали спутник, с помощью которого определили время, за которое радиолокационные волны отражаются от поверхности льда.

Также ученые усовершенствовали точность исследования новой моделью снега, которая учитывает его глубину, плотность, а также базируется на температуре воздуха и данных о движении льда.

Крупнейший в мире айсберг

В мае от Антарктики откололся самый большой в мире айсберг, площадь которого составляет 4 320 кв. км, сообщает Европейское космическое агентство.

Айсбергу уже дали название А76 и определили, что его площадь равна пяти Киевам или Майорке.