Від Антарктиди відколовся шматок криги, який став найбільшим айсбергом у світі.

Його площа становить близько 4 320 кв. км, повідомляє Європейське космічне агентство.

Це означає, що новий айсберг А76 в п’ять разів більше за Київ та трохи більше за іспанський острів Майорка.

Крига відкололась із західної сторони шельфового льодовика Ронне, який знаходиться у морі Ведделла в Антарктиді.

А76 посунув з першого місця айсберг A23А, площа якого становить близько 3,8 тис. кв. км.

Першими асйберг А76 виявили дослідники британської антарктичної служби, а згодом підтвердили у Національному льодовому центрі США.

Танення льодовиків

У квітня 2021 року розтанув величезний айсберг А68 та розколовся на невеликі шматки.

Його площа до моменту руйнування становила майже 6 тис. кв км, а маса – приблизно один трильйон тон.

Відомо, що А68 розтанув через хвилі та теплу воду та зависоку для нього температуру повітря.

Джерело: Європейське космічне агентство

Фото: Європейське космічне агентство