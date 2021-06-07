Испания открывается для туристов, однако есть условия

С 7 июня Испания открывает границы для иностранных туристов. Однако путешественникам для этого нужно пройти полный цикл вакцинации от коронавируса.

Как отмечают в испанском издании, страну смогут посещать туристы, которые сделали прививки вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Также будут пускать и тех путешественников, которых вакцинировали китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

В то же время власти Испании отмечают, что турист, желающий посетить страну, предварительно должен предоставить подтверждение о прохождении полного цикла вакцинации минимум за 14 дней до въезда.

Для этого нужно заполнить анкету в интернете через специальное приложение, которое генерирует QR-код. Его турист должен предоставить как перед отправлением в Испанию, так и при прохождении паспортного контроля.

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Кроме того, Испания позволила швартовки круизных лайнеров в портах страны. Они были закрыты год.

Однако испанское правительство не будет пускать туристов из Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной Covid-ситуации в этих странах.

Грузия открыла границы

С 1 июня Грузия открыла сухопутные границы. Такое решение приняла межведомственный координационный совет.

Так, для въезда в страну на границе необходимо будет предъявить зеленый паспорт или отрицательный ПЦР-тест, проведенный за последние 72 часа.

Источник: RTVE