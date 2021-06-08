Лукашенко должен быть наказан: Чехия признала Тихановскую президентом Беларуси

Чехия признает оппозиционера Светлану Тихановскую законно избранным президентом Беларуси.

Как заявил спикер Сената Милош Выстрчил, об этом свидетельствует ее приглашение в Чехию в качестве главного представителя страны.

Кроме того, лидеру белорусской оппозиции была предоставлена возможность выступить перед чешским парламентом.

— Выборы президента Беларуси, состоявшиеся в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. Нужно понимать: если вы сегодня выйдите на улицы Минска в бело-красных носках, вы серьезно рискуете оказаться за решеткой, – подчеркнул Выстрчил.

Он также добавил, что Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В свою очередь Тихановская призвала власти Чехии последовательно давить на белорусского диктатора, а также его ближайшее окружение. По ее словам, только такие действия позволят добиться освобождения политзаключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах Беларуси.

Она также напомнила, что задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также выбивание из них признательных показаний в действиях, которых они не совершали, – акт международного терроризма.

Пытки Романа Протасевича

На прошлой неделе Светлана Тихановская прокомментировала видеозапись, на которой Роман Протасевич якобы дает признательные показания в совершенных преступлениях.

По словам лидера белорусской оппозиции, журналиста подвергали пыткам, чтобы тот озвучил написанный в КГБ текст.

Тихановская также призвала не верить таким показаниям, поскольку ко всем задержанным оппозиционерам в Беларуси применяется насилие.

Фото: пресс-служба Светланы Тихановской