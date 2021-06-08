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Факты / Мир / Мировые новости
Наташа Тарчевська |

В Эль-Сальвадоре девушку, обвиняемую в аборте, осудили на 30 лет

В Эль-Сальвадоре девушку, обвиняемую в аборте, осудили на 30 лет

В Эль-Сальвадоре на свободу вышла 28-летняя женщина, которая была осуждена по обвинению в аборте. Она пробыла в тюрьме восемь лет из 30 присужденных.

— Ее почти на девять лет лишили свободы из-за приговора, который, как мы считаем, был вынесен незаконно, — заявила адвокат подсудимой.

Осенью 2012 года тогда 20-летнюю Сару Рогель нашли без сознания.

Тогда Сара была уже на восьмом месяце беременности: она призналась, что поскользнулась и упала в ванной, когда стирала одежду.

Девушку срочно госпитализировали, однако ее первенца спасти не удалось. После этого полиция обвинила Сару Рогель в аборте.

Законодательство Эль-Сальвадора предусматривает жесткую ответственность за прерывание беременности, поэтому, поддержав сторону обвинения, суд отправил 20-летнюю Сару в тюрьму на 30 лет.

Сейчас девушка сообщила, что планирует обратиться к психологу. Пока ей запрещено выезжать за пределы Эль-Сальвадора.

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