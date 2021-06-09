Санкции не отменим: Боррель прокомментировал решение суда ЕС относительно Януковича

Решение суда Европейского Союза об отмене постановления о продлении санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра от 2019 года продиктовано исключительно юридическими вопросами и не влияет на санкционную политику ЕС.

Об этом заявил пресс-секретарь представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Питер Стано.

— Совет ЕС проанализирует и само решение, и последствия, которые оно может повлечь. Ограничительные меры в отношении Януковича и его сына продолжают действовать, поскольку решение об их принятии было утверждено в 2021 году и никакого отношения к документу 2019 года не имеют, — заявил пресс-секретарь Борреля.

Он также напомнил, что постановление о введении санкций будет действовать до 6 марта 2022 года, после чего будут продлены в случае, если такое решение поддержат все страны Евросоюза.

Стано добавил, что санкционный режим в отношении украинских чиновников с самого начала вводился сроком на год и подлежал регулярному пересмотру.

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Решение суда ЕС

Европейский суд в среду, 9 апреля, аннулировал постановление Совета Европы от 2019 года о продлении заморозки активов Януковича и его сына Александра.

Такое решение объяснили тем фактом, что соблюдение права экс-президента Украины на эффективную судебную защиту не было доказано.

При этом в Совете Европы объяснили, что санкции против семьи Януковича отменять не будут, поскольку решение суда касается ограничительных мер, срок действий которых истек еще в 2020 году.