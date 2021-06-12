Строительство Северного потока-2 еще не поздно остановить — МИД Польши

Строительство газопровода Северный поток-2 еще не поздно остановить. В этом убежден заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сенк.

По его мнению, завершение проекта приведет к доминированию российской компании Газпром и ослабит позиции Украины.

— Мы считаем, что не поздно остановить проект, несмотря на его серьезную стадию реализации. Надеемся, что администрация США еще раз проанализирует его и решит отменить утвержденные ранее исключения (снятие санкций с компании-оператора Северного потока-2 Nord Stream 2 AG, — Ред.), которые вредят европейским союзникам США, — отметил он.

Польша и Северный поток-2

Накануне министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что российский газопровод Северный поток-2 является угрозой для Украины и НАТО.

По мнению Рау, эскалация агрессии России после запуска газопровода только усилится. В то же время Североатлантический Альянс почувствует ослабление.

Кроме того, по словам главы польского МИД, будет расти военная угроза не только для Украины, а также для Польши и других стран НАТО из Центральной Европы.

Источник: Polskie Radio 24