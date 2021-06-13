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Юлія Захарченко |

Джонсон обеспокоен распространением индийского штамма Covid-19 в Британии

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность относительно стремительного распространения индийского штамма Covid-19 в стране.

Джонсон отметил, что в настоящее время у него осталось меньше оптимизма по поводу ослабления карантина, который запланировали в Великобритании с 21 июня.

По его мнению, сейчас намного понятнее, что индийский штамм коронавируса — гораздо опаснее других видов Covid-19.

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Премьер-министр Британии заявил, что в связи с этим последний этап отмены карантинных ограничений в стране могут отложить из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Опасные штаммы Covid-19

По мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, лишь отдельные штаммы Covid-19 могут вызывать беспокойство.

Политик отметил, что речь идет, в частности, об индийском штамме коронавируса, который уже продемонстрировал свою способность вызывать вспышку заболеваемости.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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