Джонсон обеспокоен распространением индийского штамма Covid-19 в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность относительно стремительного распространения индийского штамма Covid-19 в стране.

Джонсон отметил, что в настоящее время у него осталось меньше оптимизма по поводу ослабления карантина, который запланировали в Великобритании с 21 июня.

По его мнению, сейчас намного понятнее, что индийский штамм коронавируса — гораздо опаснее других видов Covid-19.

Премьер-министр Британии заявил, что в связи с этим последний этап отмены карантинных ограничений в стране могут отложить из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Опасные штаммы Covid-19

По мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, лишь отдельные штаммы Covid-19 могут вызывать беспокойство.

Политик отметил, что речь идет, в частности, об индийском штамме коронавируса, который уже продемонстрировал свою способность вызывать вспышку заболеваемости.