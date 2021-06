Находка археологов: на западе Турции обнаружили 1800-летнюю статую женщины

Департамент раскопок Министерства культуры Турции поделился видео процесса раскопок старинной статуи, которой, по предварительным данным, почти две тысячи лет.

Археологи проводили раскопки на месте древнего города Метрополис, расположенного в 40 км от Измира и в 45 км от другого древнего города Эфес.

Департамент раскопок опубликовал видео того, как археологи постепенно раскапывают статую женщины без головы. Дополнительных деталей в департаменте не сообщили.

A 1,800-year-old statue of a woman was unearthed in Turkey’s western Izmir province, Turkish officials announced on Saturday.

