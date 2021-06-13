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Абрамова Юлія |

Находка археологов: на западе Турции обнаружили 1800-летнюю статую женщины

розкопки

Департамент раскопок Министерства культуры Турции поделился видео процесса раскопок старинной статуи, которой, по предварительным данным, почти две тысячи лет.

Археологи проводили раскопки на месте древнего города Метрополис, расположенного в 40 км от Измира и в 45 км от другого древнего города Эфес.

Департамент раскопок опубликовал видео того, как археологи постепенно раскапывают статую женщины без головы. Дополнительных деталей в департаменте не сообщили.

Первые раскопки начались в 1972 году. С 1989 года они продолжаются при поддержке Министерства культуры и туризма и одного из университетов Турции.

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