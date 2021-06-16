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Анастасія Рогожінська |

Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в Северной Корее

Кім Чен Ин

В Северной Корее наблюдается напряженная ситуация по обеспечению продовольствием населения страны. Причинами стали пандемия коронавируса и тайфун 2020 года.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

— Ситуация с продовольствием для населения напряженная, поскольку план производства зерна не был выполнен из-за ущерба, нанесенного сельскохозяйственному сектору тайфуном 2020 года, — заявил Ким.

В то же время северокорейский лидер призвал принять активные меры для решения проблемы.

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Кроме того, власти страны готовятся к затяжному характеру ограничений, введенных из-за коронавируса.

По словам Ким Чен Ына, продление карантина в стране обусловлено ​​борьбой за поддержку экономики, обеспечение населения продуктами питания и одеждой.

Источник: Rodong Sinmun

Фото: Getty Images

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