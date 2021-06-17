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Дмитро Кудрявцев |

При содействии КГБ и лично Лукашенко: террористов “ЛНР” пустили к Протасевичу

протасевич

Так называемая генпрокуратура террористической организации “ЛНР” якобы получила доступ к основателю Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу.

С белорусским оппозиционером уже были проведены следственные действия и получены некие доказательства его причастности к войне на Донбассе.

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Так называемый генпрокурор поблагодарил за содействие КГБ Беларуси и лично самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

— Верим, что этот первый опыт совместной работы перерастёт в многолетнее плодотворное сотрудничество, — заявили террористы.

Украина требует объяснений

Ранее посольство Украины в Минске потребовало от Беларуси предоставить официальные объяснения относительно информации о “следственных действиях” в Протасевича со стороны боевиков так называемой ЛНР.

Эту ситуацию следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить своим боевикам хоть какую-то псевдосубьектность.

Такие действия лишь подтверждают, что операцию по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Протасевича разыграли по российскому сценарию.

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