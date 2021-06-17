Встреча Байдена и Путина — обзор мировых СМИ по итогам саммита

Встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Она проходила в полностью закрытом формате, а журналистов допустили только на протокольную съемку.

Сами переговоры длились почти четыре часа: сначала в узком составе, а после небольшого перерыва — с участием большого количества участников делегаций.

Факты ICTV собрали обзор иностранной прессы, которая провела анализ встречи руководителей стран.

Издание BBC к материалу с короткими тезисами по встрече добавило комментарий британского аналитика и журналиста Джона Сопела. Он спрашивает, какова грань успеха после этого саммита?

— Я думаю, Джо Байден увидит успех в том, что они подробно обсудили наиболее запутанные вопросы. Байден хотел доказать своим избранникам, что тур “Америка вернулась” также означает: “я не Дональд Трамп”.

Он отмечает, что пока неясно, как Байден собирается ответить на действия России по киберпреступности, правам человека и всего остального.

— Я уверен, что Путин, вернувшись в Москву, будет думать: Ну, он сказал все эти вещи, но что он с этим будет делать? Путин все время наблюдал за западными лидерами. Возможно, он подумает, что Байден — это другой американский президент.

Сопел считает, что Байдену придется позже решить, как он будет реагировать.

Российские военные игры стали основой для встречи Байдена и Путина

Журналист Джулиан Боргер для британского издания The Guardian пишет, что в день встречи в Женеве Байдена и Путина российские военные проводили учения, перемещая свои ядерные установки, а самолеты НАТО перехватывали российские истребители над Балтийским морем.

Боргер пишет, что РФ после окончания холодной войны превратилась в экономическую ловушку, хотя у нее до сих пор — самый большой ядерный арсенал в мире (6 250 ядерных боеголовок против 5 550 у США).

— РФ все больше трансформируется в военное авантюрное государство, которое отправляет своих наемников в Украину и Сирию, а ее кибервойска постоянно осуществляют атаки на учреждения во всем мире.

Журналист отмечает, что ни один из этих вопросов не удалось решить в ходе переговоров в Женеве. Зато были достигнуты договоренности о возвращении послов США и России в столицы стран.

— Неинтересный результат — но не полностью лишен сути. Подобный стратегический диалог о стабильности был неравномерным и не существовал со времени аннексии Россией Крыма в 2014 году, что вызывало опасения конфликта из-за просчетов и недоверия.

Путь к сближению, не преодолев недоверия

Испанский El Pais отмечает, что Женевский саммит завершился соглашением о возвращении послов и продолжением ядерного пакта, но оба лидера не решили проблемы относительно кибератак и нарушения прав человека.

— Когда ожидаемый саммит закончился, основная часть напряженности и взаимных обвинений все еще существовала.

Издание отмечает, что на брифингах после саммита Путин обвинил Вашингтон в финансировании оппозиции, чтобы ослабить его как противника. А Байден говорил о кибератаках и нарушении прав человека в России, отметив, что жестко будет на это реагировать.

Отношения между двумя странами переживают худший момент со времени падения СССР на фоне эскалации санкций и высылки дипломатов в результате вмешательства Кремля в выборы, кибератак и репрессий в России, ареста Алексея Навального и т.п.

Также в El Pais отметили, что цитирование Путиным фразы Льва Толстого — “В жизни нет счастья, есть только зарницы его”, — свидетельствует о том, что в “этой семье не может быть никакого доверия в отношениях”.

Взаимное уважение, но никакой дружбы

Американский политолог Ян Бреммер в комментарии France 24 отметил, что Байден, называя Путина достойным соперником и говоря о России как о могучей стране, имеет целью говорить о том, за что Путин может ухватиться.

Ведь 44-й президент США Барак Обама изрядно разозлил Путина, когда назвал Россию, поддерживающую сепаратистов на востоке Украины, региональной страной, которая “действует не с позиции силы, а с позиции слабости”.

А вот преемник Обамы Дональд Трамп сломал этот тезис, выразив восхищение Путиным.

Эксперт по России в Центре Вильсона Юваль Вебер сказал, что в отличие от холодной войны, когда американские и советские лидеры объединялись для подписания соглашений по важным вопросам, от встречи Байдена и Путина заведомо ничего такого не ожидали в Женеве.

Тон разговора был хороший

Немецкий ресурс Die Nachrichten пишет, что Путин и Байден сделали положительные выводы по итогам своей встречи в Женеве.

— Обе стороны показали, что несмотря на различные взгляды на ряд тем, им было важно понять друг друга.

Президент России говорил об интенсивном и конструктивном диалоге. Байден также заявил, что тон был добрым и положительным, даже если кто-то не всегда соглашался.