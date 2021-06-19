В Иране разбился вертолет, перевозивший урны с избирательных участков

На юго-западе Ирана разбился вертолет, направлявшийся в город Дезфул. Авиалайнер перевозил урны для голосования после президентских выборов в стране, прошедших 18 июня.

В субботу губернатор остана Хузестан (административно-территориальной единицы Ирана, в состав которой входит город Дезфул) подтвердил эту информацию.

Политик рассказал, что один из охранников фонда Ирана погиб в результате этой аварии. Еще несколько людей из-за крушения самолета получили ранения.

Чиновник добавил, что всех раненых людей доставили в медицинское учреждение. Однако некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По его словам, эта авария произошла из-за падения давления в двигателе вертолета, который совершил вынужденную посадку в сложной зоне. Однако точную причину крушения самолета выясняют правоохранители.

11 мая стартовала регистрация кандидатов на выборы президента Ирана, которая продлилась пять дней. Всех желающих проверял на предмет политических и исламских предпочтений контрольный орган Ирана.

Источник: IRNA