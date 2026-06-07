Атака на Одессу и Черноморск: под ударом была гражданская инфраструктура, есть раненый
Рядом разрушений обернулась ночная дроновая атака на Одессу и Черноморск сегодня, 7 июня.
Атака на Одессу и Черноморск 7 июня: что известно
Во время атаки на Одессу и Черноморск 7 июня целью российских оккупантов стала гражданская инфраструктура.
В Одессе в результате атаки загорелось нежилое здание.
— К сожалению, пострадал 41-летний мужчина. У него осколочные ранения, состояние удовлетворительное, — отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, а также здание на территории храма. Кроме того, вражескими ударами побило два грузовых автомобиля.
Зафиксированы повреждения жилых домов и на территории Черноморской общины. Там обошлось без травмированных.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки на Одессу и Черноморск.
Оперативные службы уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 565-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Кипер
Фото: Олег Кипер