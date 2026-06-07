Рядом разрушений обернулась ночная дроновая атака на Одессу и Черноморск сегодня, 7 июня.

Атака на Одессу и Черноморск 7 июня: что известно

Во время атаки на Одессу и Черноморск 7 июня целью российских оккупантов стала гражданская инфраструктура.

В Одессе в результате атаки загорелось нежилое здание.

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— К сожалению, пострадал 41-летний мужчина. У него осколочные ранения, состояние удовлетворительное, — отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, а также здание на территории храма. Кроме того, вражескими ударами побило два грузовых автомобиля.

Зафиксированы повреждения жилых домов и на территории Черноморской общины. Там обошлось без травмированных.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки на Одессу и Черноморск.

Оперативные службы уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 565-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Кипер

Фото: Олег Кипер

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