За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, в течение 6 июня враг нанес 93 авиационных удара, сбросив 269 управляемых авиабомб.

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Также захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и произвели 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2026

Ситуация в Украине на 7 июня 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях 7 июня произошло четыре боевых столкновения, в ходе которых враг совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки.

На Купянском направлении защитники остановили три вражеских атаки вблизи Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении наши защитники отразили десять попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Новоселовка, Дружелюбовка, Озерное, Ставки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток ВСУ остановили восемь попыток оккупантов продвинуться в районах Рай-Александровки, Резниковки, Кривой Луки и Закотного.

На Краматорском направлении наши военные остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русинового Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах Торецкого, Софиевки, Кучерового Яра, Белицкого, Матяшевого, Васильевки, Дорожного, Свободного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Новоукраинки, Гришиного, Сергеев.

На Александровском направлении противник десять раз совершил атаки в районах Вороного, Александрограда, Воскресенки, Январского, Грушевского, Вербового и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак россиян вблизи Доброполья, Воздвижовки, Железнодорожного, Леноконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского, Рыбного, Прилук, Рождественской, Верхней Терсы, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском направлении враг трижды пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Отмечается, что россияне наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаревка и Свободная Слобода Сумской области.

Потери врага на 6 июня 2026 года

личного состава – около 1 373 620 (1350) человек;

танков – 11 989 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 24 700 (+4) единиц;

артиллерийских систем – 43 479 (+82) единиц;

РСЗО / MLRS – 1 844 (+7) единиц;

средства ПВО – 1407 (+2) единиц;

самолетов – 436 (+0) единиц;

вертолетов – 353 (+0) единиц;

наземных робототехнических комплексов – 1595 (+10) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 334 063 (+2245) единиц;

крылатые ракеты – 4 733 (+0) единиц;

корабли/катера – 33 (+0) единиц;

подлодки / submarines – 2 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 104 051 (+393) единиц;

специальная техника – 4257 (+4) единиц;

В то же время, за минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава противника, две артиллерийские системы и восемь вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1565-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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