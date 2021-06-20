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Дмитро Кудрявцев |

Принц Чарльз намерен лишить своего внука королевского титула

Принц Чарльз

Принц Чарльз намерен лишить своего двухлетнего внука Арчи титула британского принца.

Такое решение он принял, поскольку считает, что британцам надоело платить за постоянно увеличивающуюся королевскую семью.

Наследник престола уже поставил в известность своего сына Гарри и его жену Меган Маркл о принятом решении.

Полный план Чарльза по сокращению монархии неизвестен, однако по предварительным данным титулы, а соответственно финансирование из бюджета и государственную охрану, получат лишь наследники престола и их ближайшие родственники.

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В свою очередь герцоги Сассекские не ожидали такого шага и были шокированы решением принца. Ранее они отказались от графского титула сына, поскольку считали, что в свое время он станет принцем.

Кроме того, соответствующее решение привело к размолвке между Чарльзом и его младшим братом герцогом Йоркским Эндрю. Он потребовал от старшего брата гарантий для своих дочерей – принцесс Беатрисы и Евгении.

У принца Гарри родился второй ребенок

В начале месяца принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка.

У пары родилась девочка, которую назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Ребенка назвали в честь прабабушки – королевы Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, а также матери принца Гарри – принцессы Дианы.

Источник: Daily Mail

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