Титул герцога Эдинбургского после смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа временно перейдет к их старшему сыну Чарльзу.

Если принц Чарльз станет королем, то он лишится этого титула. В таком случае все его титулы будут объединены с короной. Однако титул герцога Эдинбургского может потом перейти к его младшему брату Эдварду.

Такую договоренность согласовали члены монаршей семьи более 20 лет назад. В 1999 году Букингемский дворец заявил, что именно он станет герцогом Эдинбургским.

В частности это решение мотивировали тем, что принц Эдвард — попечитель программы поощрительных вознаграждений для поддержки молодежи имени герцога Эдинбургского.

Принц Филипп умер

9 апреля стало известно, что умер принц Филипп — супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Из-за смерти принца Филиппа в королевстве объявили период траура — на всей территории страны приспустили флаги.

Сообщается, что королевская семья будет скорбеть 30 дней. Королева Елизавета II в этот период не будет заниматься государственными делами. Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке 73 года — это самый длинный королевский союз в истории Великой Британии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье, отметив, что смерть принца Филиппа — невосполнимая потеря для британского народа.

Принц Гарри впервые вернется в Великобританию после того, как отказался от королевских обязанностей. Он прилетит на похороны своего дедушки — принца Филиппа. Пока неизвестно, будет ли с ним его беременная супруга Меган Маркл.

Источник: Геральдическая палата Великобритании