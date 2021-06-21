США ввели санкции против 16 граждан Беларуси, в черный список Соединенных Штатов Америки попали физические и юридические лица.

Об этом идет речь в сообщении Министерства финансов США. Страна ввела санкции в качестве ответа на принудительную посадку самолета в Минске, на борту которого был основатель Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Также в Министерстве отметили, что Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси.

Под санкции попали пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмант, глава администрации президента Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Беларуси Альфа Сергей Зубков, начальник витебской милиции Михаил Гриб и заместитель министра юстиции Сергей Калиновский.

Также под санкции попали заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, начальник Брестского УВД Александр Астрейка, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед и глава КГБ Беларуси Иван Церцель.

В то же время за фальсификацию президентских выборов в 2020 году в Беларуси под санкции попали члены центральной избирательной комиссии Беларуси, среди которых председатель ЦИК Лидия Ярмошина, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, секретарь Алена Дмухайла и другие.