Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Наташа Тарчевська |

Эрдоган назвал дату, когда в Турции отменят комендантский час

туреччина

Комендантский час в Турции будет отменен в следующий четверг, 1 июля.

Об этом на заседании правительства заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

По его словам, Турция готова к ослаблению карантина, ведь количество новых случаев Covid-19 снижалось в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что в стране введено уже 43 млн доз вакцин, и темпы иммунизации продолжают расти.

Кроме этого, действенно сработал 17-дневный локдаун, введенный накануне.

Читайте
Какие документы нужны украинцам для отдыха в Турции с 4 июня - пояснение МИД

Комендантский час в Турции

После резкого роста смертности от Covid-осложнений в Турции был введен общенациональный комендантский час.

Гражданам было запрещено появляться на улицах с 21.00 вечера до 5.00 утра.

В то же время такое ограничительное мероприятие не касалось туристов, которые находились на отдыхе.

Комендантского часа на курортах и в гостиницах Турции не было.

Источник: Anadolu Agency

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка