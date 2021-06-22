Комендантский час в Турции будет отменен в следующий четверг, 1 июля.

Об этом на заседании правительства заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

По его словам, Турция готова к ослаблению карантина, ведь количество новых случаев Covid-19 снижалось в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что в стране введено уже 43 млн доз вакцин, и темпы иммунизации продолжают расти.

Кроме этого, действенно сработал 17-дневный локдаун, введенный накануне.

Комендантский час в Турции

После резкого роста смертности от Covid-осложнений в Турции был введен общенациональный комендантский час.

Гражданам было запрещено появляться на улицах с 21.00 вечера до 5.00 утра.

В то же время такое ограничительное мероприятие не касалось туристов, которые находились на отдыхе.

Комендантского часа на курортах и в гостиницах Турции не было.

Источник: Anadolu Agency