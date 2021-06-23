Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить Владимира Путина на саммит глав государств Евросоюза.

Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на собственные дипломатические источники.

Газета также отмечает, что предложение Меркель поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно источникам Financial Times, Меркель хочет, чтобы европейские лидеры рассмотрели возможность пригласить Путина на саммит.

— ФРГ и Франция призвали к новой стратегии ЕС, которая предусматривает более тесные контакты с Москвой. Эта идея прозвучала после саммита в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным, — отмечает издание.

Также, по информации издания, такое предложение озадачило других лидеров и вероятно вызовет волнение стран Балтии и Польши.

Financial Times сообщает, что Меркель призывает глав ЕС найти формат для того, чтобы Евросоюз смог обратиться к Российской Федерации.