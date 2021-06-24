ПАСЕ требует от РФ прекратить репрессии против крымских татар — резолюция

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о правах крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

По словам заместителя члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ Евгении Кравчук, в зале был принят целый ряд поправок, которые системно констатируют политическую основу преследований крымских татар оккупационными властями.

В частности, принятая резолюция:

содержит четкие сигналы о необходимости соблюдения прав крымских татар в оккупированном Крыму;

признает, что с начала 2014 года продолжается временная оккупация Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а крымские татары страдают от грубых нарушениях их прав;

констатирует, что репрессии российского оккупационного режима против крымских татар предусматривают убийства, насильственные исчезновения, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство. Это все осуществляется российскими силовиками с применением противоправных и несправедливых юридических процедур;

отмечает факты насильственного и противоправного перемещения крымских татар на территорию РФ;

призывает отменить решение, запрещающее деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

В то же время Евгения Кравчук надеется, что резолюция, которую приняла ПАСЕ, сможет усилить позиции Украины в международных судах.

Источник: Евгения Кравчук