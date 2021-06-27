Мотивы неизвестны: в Минске мужчина протаранил ворота посольства РФ

В Минске 26 июня легковое авто на полном ходу протаранило ворота посольства Российской Федерации, вынеся первые створки.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель вышел из разбитого автомобиля марки Ford, который после этого покатился назад.

По предварительным данным, таран совершил 35-летний мужчина. Выйдя из легковушки, он перелез через забор на территорию диппредставительства, где и был задержан охраной.

Как сообщила полиция, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его мотивы в настоящий момент неизвестны.

После инцидента с мужчиной на место происшествия были вызваны правоохранители, а также саперы.

Фото: ГАИ города Минск